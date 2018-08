iPhone 2018, tre nuovi melafonini in arrivo a settembre: intanto nuovi display in arrivo? Le ultime indiscrezioni su caratteristiche, data di uscita e prezzo

iPhone 2018, nuovi display per una batteria più duratura? / Rumors caratteristiche, data uscita e prezzo – Apple è pronta a presentare i suoi nuovi smartphone e lo farà in un evento dedicato che si terrà il prossimo 12 settembre 2018 (con i preordini al via a partire dal 14 settembre), almeno secondo quanto riportato da Macerkopft. Una settimana dopo, ovvero il 21 settembre, gli iPhone 2018 dovrebbero poi essere disponibili negli Apple Store online e nei negozi fisici di tutto il mondo. Intanto l’azienda di Cupertino già pensa al futuro. Una nota pubblicata dalla società di ricerca IHS Markit svela che Apple potrebbe apportare un cambiamento fondamentale sui display: passando dagli LTPS TFT attualmente utilizzati da Apple sui pannelli AMOLED, alla tecnologia LTPO. Questa tecnologia con ossido di silicio policristallino a bassa temperatura è in grado di migliorare la gestione dei pixel attivati o disattivati.

Apple avrebbe già pubblicato diversi brevetti dedicati a questa tecnologie e i primi iPhone e Apple Watch con display LTPO potrebbero arrivare già nel 2019. Con questa nuova tecnologia, il vantaggio più grande è quello di una maggiore autonomia della batteria, anche se il principale problema da superare è quello di trovare produttori in grado di soddisfare le richieste di Apple. Nello specifico, si parla di una riduzione del consumo energetico tra il 5 e il 15 percento rispetto ai display utilizzati attualmente su iPhone X e Apple Watch.