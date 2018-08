Un video su youtube mostra il mockup dei 3 nuovi iPhone 2018. Le immagini confermano le indiscrezioni sui Melafonini in arrivo a settembre

iPhone 2018, nuovi mockup dei 3 modelli in arrivo | Rumors su caratteristiche, prezzo e data uscita

Salvo clamorose smentite ufficiali, nel mese di settembre Apple lancerà i suoi nuovi 3 iPhone 2018. Nonostante la mancanza di dichiarazioni da Cupertino, ormai sono numerosissimi e sempre più credibili i rumors in merito ai melafonini in arrivo da qualche settimana. L’ultima indiscrezione proviene dal sempre bene informato Marques Brownlee, che su Youtube ha pubblicato un video con nuovi mockup degli smartphone con la mela.

Il video mostra i tre modelli così come sono stati descritti fino ad ora dagli addetti ai lavori e dà ulteriore credito alle informazioni i nostro possesso. I tre iPhone non hanno ancora un nome, ma sembra quasi certo che si tratterà di due modelli con schermo OLED, rispettivamente da 5.8 e da 6.5 pollici, e un terzo esemplare con display LCD da 6.1 pollici.

Il modello da 5.8 pollici dovrebbe rappresentare l’upgrade di iPhone X. La nuova versione dovrebbe discostarsi dalla precedente per ciò che concerne la componente hardware, in particolare per ciò che concerne il nuovo processore.

La versione con schermo OLED da 6.5 pollici, che possiamo definire iPhone X Plus in attesa del nome ufficiale, non dovrebbe presentare grosse variazioni rispetto al modello più piccolo. Entrambi i modelli potrebbero essere lanciati anche in una colorazione oro.

La vera novità sarà presentata però dal modello LCD da 6,1 pollici. Il modello, che chiamiamo iPhone 9 in attesa, anche in tal caso del nome ufficiale, rappresenterà il modello con cui Apple punta ala fascia media di pubblico e avrà un costo inferiore a quello degli altri due.

Le immagini del video,che riproducono i modelli in una sorta di dummy, non aggiungono nulla di nuovo a quanto già trapelato. Bisognerà attendere ancora per le ufficialità da Cupertino. […]