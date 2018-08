Apple sta per lanciare i nuovi iPhone 2018. Un nuovo video ad alta definizione rivela nuove indiscrezioni sui 3 melafonini in arrivo tra settembre e ottobre

iPhone 2018, nuovi rumors e conferme da un video 4K | Caratteristiche, data uscita e prezzo

Prosegue la caccia a scoop, rumors e indiscrezioni sui nuovi iPhone 2018, i tre melafonini in arrivo tra settembre e ottobre. Ad oggi, non esiste alcuna ufficialità , ma gli aggiornamenti che si susseguono ormai da mesi sul web portano a conferme sempre più simili a ufficialità. Non essendoci ancora alcuna rivelazione ufficiale neppur sui nomi, identifichiamo per comodità i tre smartphone di Apple come l’evoluzione di iPhone X, il modello X Plus e una versione a ‘basso’ costo che possiamo indicare come iPhone 9.

Dopo le rivelazioni di pochi giorni fa relative a possibili caratteristiche dei device di Cupertino, ora spunta anche un video su YouTube, pubblicato dal canale DETROITBorg, che mostra ulteriori mockup in alta definizione (4K).

la clip conferma quanto sapevamo, ovvero che tutti e tre i modelli presenteranno una configurazione del design edge-to-edge con notch. Ribadita anche la convinzione che iPhone X e iPhone X Plus non presenteranno particolari differenze, se non per ciò che concerne la grandezza – 6.5 il Plus, 5.8 lo standard. A differenza dei due modelli, dotati di schermo OLED, l’altro dispositivo avrà un display LCD da 6,1 pollici.

Differenze di design e funzionali si notano invece tra i due X e il modello di seconda fascia: quest’ultimo dovrebbe avere una cornice più pronunciata e sarà dotato di una sola camera posteriore, mentre gli altri due saranno provvisti di dual cam. iPhone 9 potrebbe inoltre non disporre del FaceID e presentare una RAM più ridotta – ciò spiegherebbe, insieme al display LCD, il costo inferiore del modello.

La SIM sarà disposta in modo diverso tra il melafonino a basso costo e i due della gamma X: nel primo modello, potrebbe essere inserito per la prima volta nella storia di Apple uno slot per l’utilizzo della dual SIM, ma sull’argomento è lecito attendere per ulteriori conferme.

A Pagina 2 possibili prezzi e data di uscita dei 3 iPhone 2018. […]