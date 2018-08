iPhone 2018, nuovi rumors su prezzo e caratteristiche: Apple Pencil e memoria da 512 giga | Data Uscita

A settembre arriveranno i nuovi iPhone 2018: le ultime indiscrezioni su prezzo e specifiche. Apple pronta a lanciare i 3 nuovi device.

Parlare di rumors o di indiscrezioni, ormai, è fuorviante: Apple, tra settembre e ottobre, lancerà i suoi tre nuovi iPhone 2018. Pochi giorni fa sono stati lanciati nuovi mockup dei melafonini che, salvo clamorosi colpi di scena, verranno ufficializzati tra poche settimane. Sappiamo che si tratterà di due modelli con schermo OLED, da 5.8 e da 6.5 pollici, che dovrebbero rappresentare la versione aggiornata e quella Plus di iPhone X. Il terzo modello sarà invece dotato di schermo a LED da 6.1 pollici e avrà un costo inferiore agli altri due.

Nuove conferme da quanto appreso nelle ultime settimane giunge da un’altra fonte autorevole, TrendForce, che dà praticamente per certa l’uscita dei tre Melafonini entro il prossimo mese, aggiungendo che tutti e tre saranno muniti di FaceID.

La società di ricerca si è inoltre sbilanciata su ciò concerne i possibili prezzi degli iPhone in uscita e rivelando nuovi dettagli su possibili novità tecniche e funzionali. TrendForce sostiene che il modello con schermo OLED, destinato alla fascia medio-alta dell’utenza, potrebbe assorbire circa il 50% degli sforzi produttivi (su un totale di 83-88 milioni di esemplari), diventando il modello di riferimento per il business della società con la Mela. Il modello, rivela la fonte, potrebbe avere un costo compreso tra i 699 e i 749 euro. L’upgrade di iPhone X da 5.8 pollici e iPhone X Plus, invece dovrebbero avere un prezzo, rispettivamente, di 899-849 e di 999 dollari. […]