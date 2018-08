Il nuovo iPhone 2018 da 6,5 pollici potrebbe usare una nuova interfaccia. Ecco in che colorazioni saranno disponibili i 3 nuovi Melafonini

iPhone 2018, nuovi rumors sul modello Plus, schermo e varie colorazioni | Indiscrezioni su caratteristiche, data uscita e prezzo

L’uscita dei tre nuovi iPhone 2018 è sempre più vicina. Apple, entro la fine dell’anno, lancerà sul mercato il nuovo modello di iPhone X da 5,8 pollici, la versione Plus da 6.5 pollici e il modello con schermo LCD da 6.1 pollici. Se per i primi due è quasi certo che la data di uscita sarà entro il mese di settembre, non sno sate sciolte le riserve in merito al melafonino di media grandezza (iPhone 9?), il cui esordio potrebbe slittare.

Intanto, nuovi rumors resi noti da iHelp BR riguardano iPhone X Plus, il top gamma della prossima generazione di smartphone Apple. Secondo la fonte, infatti, il modello potrebbe abbandonare l’interfaccia già impiegata sulle varianti plus da 5,5 pollici, la soluzione grafica adottata dall’azienda di Cupertino anche in modalità landscape permettendo la presenza di maggiori elementi sul display.

iPhone X Plus dovrebbe presentare una risoluzione da 2688 x 1242 pixel e la maggior parte delle applicazioni di sistema presenti di default sarebbero già state adattate alla nuova interfaccia. La soluzione, però, è ancora in fase beta e non possiamo escludere che l’innovazione possa essere rimandata al prossimo modello di iPhone (e al nuovo iOs). Le prossime indiscrezioni potrebbero certamente svelare nuovi interessanti aggiornamenti sul layout del prossimo top di gamma di casa Apple.

Per ciò che riguarda l’aspetto del design, pare che Apple lancerà i tre nuovi modelli in diverse colorazioni. I due melafonini con schermo OLED da 6,5 e da 5,8 pollici dovrebbero essere messi a disposizione nelle varianti argento, oro e nero. Ricchissima invece la gamma di iPhone 9, che potrebbe essere realizzato con scocca grigia, blu, bianca, rossa e arancione. […]