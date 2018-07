I nuovi iPhone 2018 in arrivo a settembre saranno dotati di un nuovo caricatore esclusivo che non sarà commercializzato singolarmente, nonostante sia compatibile con i vecchi modelli

iPhone 2018, nuovo caricatore sarà esclusivo e non acquistabile singolarmente | Rumors su caratteristiche, prezzo e data uscita

I tre nuovi iPhone 2018 esordiranno a settembre. Come sappiamo ormai da settimane, Apple lancerà sul mercato l’evoluzione di iPhone X da 5.8 pollici, la versione X Plus da 6.5 pollici – entrambi con schermo OLED – e il nuovo modello con display a LED da 6.1 pollici (iPhone 9?). In attesa di conoscere la data ufficiale di uscita e il prezzo dei tre nuovi device, continuano a rincorrersi le indiscrezioni e i rumors riguardo a caratteristiche e curiosità sui modelli prossimi all’esordio.

L’ultma news è stata rilanciata dal blog giapponese Macotakata e riguarda il nuovo caricatore in dotazione ai dispositivi. Il nuovo caricabatteria sarà più potente di quello precedente, avrà un aggancio USB-C da 18W (contro i 5W di quelli attuali) e sarà contabili anche con i precedenti iPhone.

La sorpresa, però, riguarda le scelte commerciali del brand di Cupertino: Apple, infatti, avrebbe deciso di non mettere in vendita il nuovo caricatore, offrendolo esclusivamente in dotazione insieme ai modelli in uscita. L’accumulatore sarà funzionante anche con i modelli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X – acquistando a parte anche il cavo da Lightning a USB-C. Il chip chip Lightning C48B sarà a disposizione anche da produttori terzi che sviluppano accessori per i dispositivi Apple. […]