iPhone 2018 più spessi dei precedenti per lasciare spazio alla batteria | Caratteristiche, prezzo e piani di rateizzazione iPhone XS, XS Max e XR

I tre nuovi iPhone 2018 sono stati presentati al mondo lo scorso 12 settembre 2018. I due modelli top gamma – iPhone XS e iPhone XS MAx – sono già stati lanciati sul mercato italiano mentre per il terzo – iPhone XR – bisognerà attendere ottobre.

Intanto, le prime recensioni hanno promosso i due modelli della linea XS con display OLED, rispettivamente, da 5.8 e da 6.5 pollici. Tra le caratteristiche più positive, vi è la capacità di accumulo della batteria, uno degli elementi di maggiore innovazione della nuova linea di smartphone Apple.

Pare, tra l’altro, che le performance raggiunte dai melafonini non siano in alcun modo frutto del caso, ma figlie di una progettualità che parte da lontano Apple, infatti, in controtendenza con il design classico nell’elettronica che vuole dispositivi sempre più snelli, abbia negli anni prodotto iPhone sempre più spessi. Si parla, in realtà, di millimetri, ma tanto basta per aumentare le capacità dei nuovi generatori mela-brandizzati in modo esponenziale.

Come riporta Wired Italia, infatti, iPhone 5, 5S, 5SE hanno uno spessore di 7,6 millimetri. Gli iPhone 6 di 6,9 millimetri. Poi i melafonini tornano a ‘ingrassare’ con iPhone 6S e 7, che presentano uno spessore di 7,1 millimetri. Ulteriore ispessimento con gli iPhone 8, che raggiungono i 7,3 millimetri. Infin, le nuove uscite: iPhone X, XS e XS Max presentano uno spessore di 7,7 millimetri. iPhone XR, infine, è il più robusto di tutti con i suoi 8,3 millimetri.

