iPhone 2018, preordini già a metà settembre? Rumors data uscita, prezzo e caratteristiche

Non è ancora chiara, invece, la data ufficiale del lancio sul mercato dei tre nuovi iPhone. E il prezzo? Tanta incertezza anche in tal senso: i due eredi dell’iPhone X, ovvero quelli da 5.8 e 6.5 pollici, dovrebbero avere un listino tra i 900 e i 1.000 dollari, almeno nella variante base. L’iPhone con display LCD dovrebbe invece costare tra i 699 e i 749 dollari. Negli ultimi giorni si era anche parlato dell’adozione dell’Apple Pencil per i due top di gamma, anche se non ci sono giunte conferme in merito…