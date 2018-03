Prime indiscrezioni sui nuovi smartphone Apple in uscita ad autunno 2018: prezzi al ribasso e in particolare un modello più economico

iPhone 2018, primi rumors sugli smartphone Apple: uscita e prezzo – Quali saranno i nomi? – L’azienda di Cupertino potrebbe anticipare la produzione e presentare nel mese di settembre 2018 3 o addirittura 4 modelli di smartphone. Le prime indiscrezioni, da prendere con il beneficio del dubbio, parlano di una possibile riduzione dei prezzi. iPhone X non è partito nel migliore dei modi nel 2017: produzione non sufficiente a soddisfare la rischiesta iniziale ma anche un proseguo nelle vendite al di sotto delle attese. Probabilmente il costo elevato ha inciso molto, per questo Apple starebbe pensando a prezzi di listino inferiori ai mille euro. Se così fosse, sarà la qualità a pagarne il dazio? Difficile dirlo.

In effetti, non è certo nemmeno il nome del nuovo melafonino Apple, iPhone XI o iPhone 11? Non sono da escludere ulteriori nomi, tipo iPhone 9 e 9 Plus che sembrerebbe però un passo indietro dopo l’uscita di qualche mese fa con iPhone X. Per accontentare coloro che non vogliono spendere esageratamente, è da prendere in considerazione un iPhone X Lite. ma quali saranno novità e caratteristiche dei nuovi smartphone Apple? […]