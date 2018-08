iPhone 2018, tre nuovi melafonini in arrivo a settembre: intanto trapela l’iPhone XX, di cosa si tratta? Le ultime indiscrezioni su caratteristiche, data di uscita e prezzo

iPhone 2018, svelata la data di uscita | Rumors caratteristiche e prezzo: spunta un misterioso iPhone XX – Sta facendo discutere, nelle ultime ore, la scoperta – da parte dello sviluppatore Guillherme Rambo – di un nuovo smartphone all’interno del codice Apple. Di recente, infatti, è trapelato un misterioso iPhone XX di cui, però, non si sa ancora molto. Secondo le prime ipotesi, tutte ancora da confermare, potrebbe trattarsi del nuovo iPhone SE (che potrebbe chiamarsi iPhone SE2) o di una rivisitazione dell’iPhone 7, una nuova variante con l’intero comparto hardware migliorato.

Non ci resta che attendere, dunque. Quanto? Non più di un mese. Apple, infatti, presenterà i suoi nuovi smartphone nel corso di un evento dedicato che si terrà il prossimo 12 settembre 2018 (con i preordini al via a partire dal 14 settembre), almeno secondo quanto riportato da Macerkopft. Una settimana dopo, ovvero il 21 settembre, gli iPhone 2018 dovrebbero poi essere disponibili negli Apple Store online e nei negozi fisici di tutto il mondo.