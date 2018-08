Apple si prepara a lanciare sul mercato tre nuovi iPhone a settembre 2018: le ultime indiscrezioni sui melafonini

iPhone 2018, tre smartphone in arrivo: XS, 9 e XS Plus | Rumors uscita, prezzo e caratteristiche – Ancora poche settimane, poi si riaccenderanno i riflettori su Apple: la società di Cupertino è pronta a presentare i suoi nuovi smartphone. Il colosso statunitense, stando a quanto riportano le indiscrezioni, per il secondo anno consecutivo potrebbe lanciare sul mercato ben tre nuovi melafonini.

Secondo una foto ottenuta dal sito Digitale, infatti, Apple presenterà nel mese di settembre iPhone XS, iPhone 9 e iPhone XS Plus. I tre smartphone, stando all’immagine, avranno il design dell’iPhone X ma ovviamente caratteristiche diverse. In particolare, l’iPhone XS avrà un display OLED da 5.9 pollitic, il retro in vetro, la ricarica wireless e la doppia fotocamera posteriore; l’iPhone 9 avrà invece un display LCD da 6.1 pollici, anche in questo caso retro in vetro e ricarica wireless ma una sola fotocamera sul retro; infine, l’iPhone XS Plus sarà dotato di un display OLED da 6.5 pollici (il più grande mai lanciato da Apple su uno smartphone), retro in vetro, ricarica wireless e doppio sensore posteriore. Si tratta, ad ogni modo, di rumor non confermati e quindi ovviamente da prendere con le pinze. […]