iPhone 2018, la Apple ha reso nota la data di presentazione dei nuovi tre modelli: ecco le ultime indiscrezioni su caratteristiche e prezzo

iPhone 2018, ultimi rumors sull’XS. Apple intanto fa un annuncio – Data uscita, caratteristiche e prezzo

Con un invito ufficiale ad un evento in programma il prossimo 12 settembre, Apple ha di fatto annunciato la data di presentazione dei nuovi iPhone 2018 che quest’anno dovrebbero essere tre: i due XS da 5.8 e 6.5, ed un melafonino con schermo a LED da 6.1 pollici, che sarà messo sul mercato ad un costo inferiore a quello degli altri due.

Il Ceo Tim Cook, con ogni probabilità mostrerà due aggiornamenti dell’iPhone X che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe avere l’aggiunta di una ‘S’ nel nome, chiamandosi iPhone XS. Entrambi i modelli monteranno uno schermo Oled sul quale si potrà scrivere usando un pennino come già si fa sull’iPad con l’Apple Pencil. Per quanto riguarda il top di gamma, inoltre, potrebbe addirittura avere a disposizione una tripla fotocamera.

Secondo gli ultimi rumors, inoltre, Apple potrebbe presentare anche qualche nuova tecnologia tra le caratteristiche dei due top di gamma. Lo scorso anno ci fu quella che rappresentò una vera e propria rivoluzione nel settore, vale a dire il Face ID, ossia il riconoscimento facciale dell’iPhone X. Per quanto riguarda il design, invece, gli appassionati si attendono che Apple sappia stupire nuovamente. In ogni caso, gli esperti del settore non si attendono profonde rivoluzioni.

Secondo le ultime fonti, inoltre, i tre iPhone 2018 saranno disponibili in pre-ordine già a partire dal 14 settembre per poi esordire sul mercato a fine mese. Nella seconda pagina potrete trovare le ultime indiscrezioni sul prezzo. […]