iPhone 2018, niente 3D Touch e lancio in ritardo per la variante “economica”. Le ultime indiscrezioni sui melafonini: due settimane alla presentazione

iPhone 2018, uscita in ritardo per la versione low cost? | Rumors su caratteristiche e prezzo – Mancano ormai poco più di due settimane alla presentazione degli iPhone 2018: i nuovi melafonini, infatti, dovrebbero debuttare il prossimo 12 settembre. E negli ultimi giorni continuano a trapelare rumor, tra conferme e smentite sulle caratteristiche degli smartphone.

Stando a quanto riferito di recente da Macrumors, uno dei tre iPhone 2018 non sarà dotato di 3D Touch, la funzionalità introdotta pochi anni fa che permette la possibilità di interazione con il device grazie ad alcuni tocchi riconosciuti dal dispositivo grazie alle differenti intensità di pressione sul display. In particolare, a dover fare a meno del 3D Touch sarà l’iPhone LCD, ovvero la versione “low cost”, che tra l’altro otrebbe arrivare in ritardo sul mercato.

Il 3D Touch ci sarà invece sugli iPhone 2018 con display OLED, ovvero i modelli da 5.8 e 6.5 pollici. A differenza di quanto trapelato da alcune recenti indiscrezioni, non ci sarà invece il supporto alla Apple Pencil, la penna che al momento si può utilizzare con iPad. Cos’altro sappiamo? Gli smartphone dovrebbero essere dotati di processore A12, 4 GB di RAM (3 per il modello da 5.8 pollici), tagli di storage da 64, 256 e 512 GB.