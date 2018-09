Apple si prepara a lanciare i 3 nuovi iPhone 2018. Cosa sappiamo sui melafonini in arrivo, info evento, rumors, caratteristiche, prezzo e nomi dei dispositivi

iPhone 2018: XS, XS Max e 9 | Rumors, data uscita, prezzo, caratteristiche | Info data evento di presentazione

Ormai ci siamo: il prossimo 12 settembre 2018, nel corso dell’evento organizzato presso lo Steve Jobs Theatre, in California, Apple lancerà i suoi tre nuovi gioiellini del mercato mobile. Gli iPhone 2018, attesi sul mercato ormai da mesi, stanno alimentando da diverso tempo un flusso ininterrotto di rumors e indiscrezioni destinate a dissolversi dopo la grande kermesse della prossima settimana.

Ad oggi non conosciamo i nomi ufficiali scelti per i device. Per certo (o quasi) c’è che il colosso di Cupertino lancerà sul mercato due nuovi modelli con schermo OLED da 5.8 e da 6.5 pollici, che dovrebbero rappresentare l’evoluzione di iPhone X, ed un modello con display a LED da 6.1 pollici, senza FaceID e che avrà un costo di mercato inferiore rispetto a quello dei due modelli top gamma.

Sappiamo che, con ogni probabilità, i due melafonini con schermo OLED saranno identificati dalla nomenclatura XS, secondo una consuetudine negli upgrade di casa Apple. Il modello più grande, però, potrebbe essere denominato ‘Max’, non ‘Plus’ come inizialmente pensato. Probabilmente l’idea nasce dalle intenzioni della casa madre di distinguere la linea iPhone 2017 – caratterizzata dall’uscita di iPhone 8 e iPhone X – dalla collezione 2018. Riserve ancora sul nome del modello da 6.1 pollici, che al momento la rete chiama iPhone 9, ma senza alcuna informazione ufficiale. L’ultima indiscrezione suggerisce che il modello potrebbe uscire sul mercato in due varianti dato che, secondo quanto trapelato, sono comparsi due numeri di serie, A1920 e A1921, presso l’ente di certificazione cinese TENAA, che dovrbbero fare riferimento al dispositivo con display LED.

L’evento, durante il quale saranno presentati anche il nuovo MacBookAir, un aggiornamento del Mac mini e dell’iPad e un nuovo Apple Watch, svelerà tre modelli dal design non particolarmente rinnovato, mentre lato hardware e componentistica le novità saranno più sostanziali. Il 3D Touch sarà integrato al funzionamento dei modelli XS, ma non su quello di fascia inferiore; il device da 6.5 pollici, invece, sarà l’unico degli iPhone 2018 dotato di tripla fotocamera posteriore. Gli iPhone XS, secondo quanto trapelato sul web, saranno dotati di processore A12, 3 GB di RAM (4 per la variante da 6.5 pollici) e storage da 64, 256 e 512 GB.

Ulteriore novità della nuova linea Apple sarà l’introduzione, sui modelli OLED, della Apple Pancil, il pennino grafico già introdotto con iPad.

Secondo le ultime fonti, i tre iPhone 2018 saranno disponibili in pre-ordine già dal 14 settembre ed esordire sul mercato a fine mese. A che prezzo? Scoprilo a Pagina 2. […]