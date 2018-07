Il nuovo iPhone 9 dovrebbe avere il riconoscimento facciale. Caratteristiche e data uscita

iPhone 9, rumors su caratteristiche, data uscita e prezzi dei nuovi melafonini 2018 – Apple a settembre dovrebbe lanciare 3 nuovi modelli di iPhone. Voci del settore insistono che la sua nuova numerazione potrebbe essere iPhone 9 perché consequenziale alla serie 8 ma non con caratteristiche da X. Continuano a trapelare, dunque, le indiscrezione sul nuovo iPhone 9. Oggi è il giorno dell’iPhone 9 Plus di cui sono emersi nuovi dettagli che ci aiutano a capire le caratteristiche del nuovo gioiello Apple. Come al solito i rumors arrivano dalla Cina. Un produttore di case cinese ha diffuso alcune informazioni che sembrano confermare i parecchi punti in comune con l’iPhone X.

Ecco le caratteristiche trapelate: sul lato anteriore spicca la classica notch, la tacca che tanto ha fatto discutere durante l’ultimo anno e che è stata introdotta proprio lo scorso anno con l’avvento dell’ultimo iPhone X. Ci sono poche notizie rispetto al pannello posteriore, mentre dovrebbe essere dotato del riconoscimento facciale tridimensionale. Le misure saranno di 15,75 x 7,74 x 0,77 cm. In comune con il passato anche la collocazione di alcuni tasti fisici, come il tasto Power che ritroviamo sul lato destro e a quelli per la regolazione del volume che si trovano, invece, sulla sinistra. Manca, invece, informazioni sulla parte inferiore di iPhone 9 Plus.