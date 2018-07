L’uscita del nuovo iPhone LCD da 6,1″potrebbe slittare ancora. iPhone X vola sul mercato dell’usato.

iPhone 9, uscita ancora rimandata: colori, prezzo e caratteristiche | La versione X regina del mercato dell’usato – Continuano a susseguirsi i rumors sull’uscita del nuovo iPhone. Secondo un nuovo report pubblicato da Macotakara, l’iPhone da 6.1 pollici utilizzerà un Full Active Display prodotto dalla Japan Display. Questo display integra il sensore tattile “Japan Pixel Eyes” ed essendo un pannello completamente attivo permette ad Apple di realizzare cornici ultra-sottili, fino a 0.5 mm. Pensate che l’iPhone X ha una cornice di 1 mm. Proprio per ovviare a queste modifiche del nuovo melafonino, è possibile che ci siano possibili ritardi nella produzione legati proprio al nuovo pannello. La presentazione avverrà a fine settembre insieme ai due modelli OLED, ma la vendita inizierà solo a novembre, invece di ottobre.

iPhone 9 LCD 6,1″, colori, rumors prezzo e scheda tecnica – Sempre il sito tecnologico Macotakara parla di 2 nuovi colori: giallo Flash e taupe, mentre sostiene che non ci sarà nessun iPhone LCD di colore rosso e tantomeno gold, che dovrebbe essere presente negli altri due melafonini OLED da 5,8″ e 6,5. I colori confermati sono oro, grigio, bianco, blu, arancione. I prezzi dovrebbero confermare le indiscrezioni precedenti: la versione economica, appunto l’iPhone 9, dovrebbe avere un prezzo di vendita massimo, pari a 799 dollari. Pannello LCD al posto dell’OLED, nessun tasto Home frontale e quindi, niente 3D Touch, ma sfrutterà la tecnologia Face ID. Il processore dovrebbe essere leggermente meno potente con 3 GB di RAM anzichè dei 4 in dotazione ad iPhone X, e con una sola fotocamera. Vi terremo aggiornati sulle prossime indiscrezioni, ma adesso andiamo a vedere come procede il mercato dell’usato degli iPhone.