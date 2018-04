iPhone 9, 11, XI, X2, X Plus? Mistero sul nome dei prossimi top di gamma di casa Apple: intanto iniziano a circolare le prime indiscrezioni. Addio Touch ID, doppia fotocamera su tutti i modelli, si parte da 64 GB di memoria

iPhone, Apple lancerà 3 smartphone nel 2018: mistero sul nome. Rumors uscita e caratteristiche – Ci sono ancora tanti dubbi sui nomi, non sulle intenzioni di Apple: nel 2018, infatti, la società di Cupertino lancerà sul mercato ben tre nuovi iPhone. La conferma è arrivata da RBC Capital: il colosso statunitense, stando a quanto riportato, rilascerà un iPhone con schermo LCD da 6.1 pollici e due iPhone con display OLED da 5.8 e 6.5 pollici. Il design dei tre dispositivi sarà identico.

Apple, sempre secondo gli analisti, produrrà nella seconda metà del 2018 tra gli 80 e i 90 milioni di iPhone: si tratta di una stima in calo rispetto alla previsione precedente di 100 milioni di unità, ma il calo sarebbe dovuto a problemi riguardanti la capacità produttiva dei fornitori.

Cosa dobbiamo aspettarci, quindi? I rumor, finora, si sono concentrati principalmente sui nomi dello smartphone. Sono tante le ipotesi sul piatto: si va dall’iPhone 9 all’iPhone 11, passando per l’iPhone X Plus, l’iPhone XI e l’iPhone X2. Per avere qualche certezza in più bisognerà attendere ancora qualche settimana.