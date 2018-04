iPhone SE 2018, conferme su caratteristiche e uscita: lancio sul mercato prima dell’estate? Le ultime indiscrezioni su design e processore

iPhone SE 2, lo smartphone “low cost” Apple: il jack audio ci sarà? Data uscita, rumors caratteristiche e prezzo – In un primo momento era stato scritto che il prossimo iPhone SE 2 sarebbe stato senza jack audio. Negli ultimi rumors apparsi in rete, invece, sembrerebbe che il nuovo smartphone “low cost” dell’Apple sarebbe dotato di retro in vetro per la ricarica wireless e un foro da 3,5 mm per il jack delle cuffie. Restano confermate le indiscrezioni sul design che resta identico al modello precedente. Avrà sicuramente un aggiornamento hardware, mentre le altre caratteristiche sono:display da 4 pollici, processore Apple A10, lo stesso in dotazione sull’iPhone 7, confermato il supporto ad Apple Pay tramite NFC e il Touch ID, posizionato sulla parte frontale. Ad oggi non è ancora certa la data per la presentazione del nuovo gioiellino Apple. Le ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare sul mercato entro la fine di Maggio 2018; si parla comunque di un’uscita prevista entro l’inizio della prossima estate.

