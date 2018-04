iPhone SE 2018, conferme su caratteristiche e uscita: lancio sul mercato prima dell’estate? Le ultime indiscrezioni su design e processore

iPhone SE 2, lo smartphone “low cost” Apple in uscita nel 2018: rumors caratteristiche e prezzo – Ricordate l’iPhone SE, lo smartphone “low cost” lanciato da Apple nel 2016? Ebbene, presto arriverà sul mercato la seconda generazione di quel dispositivo. Stando a quanto riportato dal blog giapponese Macotakara, infatti, la società di Cupertino potrebbe presentare il device a maggio 2018 per poi metterlo in commercio nelle settimane immediatamente successivi.

Come sarà l’iPhone SE 2018? Le indiscrezioni parlano di display da 4 pollici, decisamente più piccolo di quelli che ormai vediamo equipaggiati sugli smartphone più recenti, processore Apple A10, lo stesso in dotazione sull’iPhone 7. A quanto pare, però, gli acquirenti dello smartphone dovranno rinunciare al jack audio da 3.5 millimetri, a conferma della politica messa in atto da Apple negli ultimi anni. Dovrebbe essere implementata, invece, la ricarica wireless, anche se non ci sono certezze in tal senso. Sarà invece confermato il supporto ad Apple Pay tramite NFC. Ci sarà il Touch ID, posizionato sulla parte frontale, mentre il design dell’iPhone SE 2 dovrebbe essere lo stesso del suo predecessore.