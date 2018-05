iPhone SE 2, le ultime indiscrezioni sul prossimo smartphone di casa Apple: presentazione a giugno, quando sul mercato? Smartphone più piccolo ma display più grande, 2 GB di RAM

iPhone SE 2, uscita a giugno 2018 e prezzo aggressivo? Rumors caratteristiche – Apple sta per lanciare l’iPhone SE 2: la società di Cupertino, infatti, tra poche settimane presenterà al pubblico la seconda versione dello smartphone di dimensioni ridotte e low cost.

Cosa sappiamo sull’iPhone SE 2? Il device avrà una lunghezza di 4.7 pollici e una larghezza di 2.1 pollici: sarà quindi leggermente più piccolo del precedente ma avrà un display più grande perché a schermo intero. Tra le novità in arrivo ci sarà il notch: si tratta della rientranza in alto al display che Apple ha già fatto debuttare sull’iPhone X; non saranno presenti, invece, il Face ID, ovvero la scansione 3D del volto, né il tasto Home. Lo smartphone, inoltre, sarà dotato di processore A10 Fusion e 2 GB di RAM; non sono ancora chiari i tagli di storage: potrebbero esserci due versioni da 32 e 128 GB, ma non è esclusa una variante da 16 GB. Dovrebbe esserci il jack da 3.5 millimetri per le cuffie. La batterie sarà da 1.700 mAh.