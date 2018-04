iPhone SE e X 2018, indiscrezioni su caratteristiche e uscita. Data lancio e prezzo

iPhone X 2018 senza 3D Touch? Data uscita, rumors caratteristiche e prezzo – L’iPhone X LCD da 6,1 pollici, il modello base per il 2018, non sarà dotato di tecnologia 3D Touch a causa di alcune nuove modifiche dei componenti che hanno fatto aumentare i costi. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo sarà utilizzata una nuova tecnologia denominata “Cover Glass Sensor”: un tipo di vetro più leggero e resistente agli urti. Esso avrà un sensore a cui verrà aggiunto un altro “sensore touch film”, anche se non è chiara ancora la sua utilità. Questa caratteristica farà aumentare il costo del display da 23 a 26 dollari. Per questo motivo, Kuo prevede che Apple abbandoni il 3D Touch, per offrirlo solo nei modelli più costosi.

C’è grande attesa anche per l’uscita dell’iPhone SE 2,il nuovo smartphone “low cost” dell’Apple che sarebbe dotato di retro in vetro per la ricarica wireless e un foro da 3,5 mm per il jack delle cuffie. Ad oggi non è ancora chiara la data per la presentazione dei due nuovi modelli Apple. Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero arrivare sul mercato entro la fine di Maggio 2018, quasi sicuramente, comunque, prima dell’estate.

