iPhone X 64-256 GB, i dati di vendita, le migliori offerte in rete, le nuove App e scheda tecnica

iPhone X, le migliori offerte per acquistare sul web il nuovo smartphone Apple. Le caratteristiche e i dati di vendita

iPhone X 64-256 GB, i dati di vendita, le migliori offerte online, le nuove App e scheda tecnica – Dal momento che Apple non ha ancora divulgato dati ufficiali è molto difficile valutare se iPhone X sia stato un successo o meno. Secondo gli analisti di Consumer Intelligence Research Partner (CIRP), riportate dal blog 9to5Mac , iPhone X ha avuto un esordio meno brillante del previsto e rappresenta oggi il 30% di tutti gli iPhone venduti nel mese di novembre. I due modelli di iPhone 8, invece, conquistano il 40% delle vendite. Interessante notare come iPhone 7 sia ancora un modello molto ambito, arrivando al 20%. Tra le tante applicazioni possibili del Face ID del nuovo iPhone X ce n’è una che è davvero terrificante. Lo sviluppatore giapponese Noshiro è riuscito ad far scomparire il proprio volto nelle immagini registrate dal nuovo melafonino durante il riconoscimento Face ID. Questo effetto avviene, utilizzando la piattaforma di sviluppo Unity, grazie allo scatto di un’immagine della propria stanza ed inserendola come sfondo per il video, lo sviluppatore ha sfruttato i dati del Face ID per creare una maschera trasparente laddove avrebbe dovuto trovarsi la sua faccia, che lascia dunque spazio ad un “buco” nel quale si vede il resto dello sfondo.[…]