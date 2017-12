iPhone X, ecco le migliori offerte per acquistare sul web il nuovo smartphone Apple. Le caratteristiche

iPhone X 64-256 GB, offerte sottocosto sul web / Scheda tecnica – É partita da tempo la caccia ad iPhone X, il nuovo smartphone Apple di ultima generazione che ha già suscitato clamori in tutto il mondo. E non potevano mancare le grandi offerte sottocosto del web, occasioni imperdibili per acquistarlo a costo ridotto rispetto a negozi Apple ufficiali o rivenditori fisici di telefonia.

iPhone X è disponibile in 4 versioni (2 colori per 2 tagli di memoria): Argento (Silver) da 64 GB, Argento (Silver) da 256 GB, Grigio Siderale (Space Grey) da 64 GB e Grigio Siderale (Space Grey) da 256 GB. Il portale Phone Strike Shop (www.phonestrikeshop.com) presenta le migliori offerte sul costo sia del 64 GB che del 256 GB, nelle versioni Argento (Silver) e Space Grey. Per quanto riguarda gli Argento (Silver), il 64 GB viene venduto a 1030 euro (spedizione inclusa), con Garanzia Europa e ricezione pacco in 5/7 giorni lavorativi, mentre il 256 GB costa 1089 euro (stesse modalità); anche per i Grigio Siderale (Space Grey) il 64 GB è venduto a 1030 euro e il 256 GB a 1089 euro (stesse modalità). Offerte interessanti, ma di prezzo superiore, anche sui siti Amazon, eBay, Futek e SentichePrezzo. A pagina successiva la scheda tecnica di iPhone X. [….]