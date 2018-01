iPhone X, flop sul mercato: Apple interrompe produzione e vendita? Non ci sono certezze: la situazione. Migliori offerte sul web

iPhone X, Apple interrompe la produzione? Nessuna certezza in merito | Prezzo e offerte online – Si sta discutendo, e non poco, negli ultimi giorni a proposito dell’iPhone X. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Apple avrebbe deciso di interrompere la produzione e di conseguenza le vendite del top di gamma già alla fine del 2018.

La società di Cupertino, infatti, avrebbe preso atto del flop sul mercato dell’iPhone X e avrebbe così deciso di agire di conseguenza. In realtà, però, non ci sono certezze in merito: Apple, infatti, non ha ancora fornito dati ufficiali (e non lo farà, se non quelli riguardanti tutti i modelli e non i singoli smartphone) e le indiscrezioni non possono che rimanere tali, per ora. Secondo le analisi effettuate da diversi istituti, l’iPhone X è stato lo smartphone più venduto in diversi Paesi ma le vendite sono state comunque inferiori alle aspettative. Secondo Sinolink Securities addirittura nel primo trimestre del 2018 le spedizioni saranno 10 milioni in meno rispetto alle stime.

Non possiamo fare altro che attendere, quindi. L’iPhone X per ora continua ad esistere ed è possibile riceverlo, acquistandolo online, in pochissimi giorni: non è chiaro se questo sia dovuto ad un aumento di produzione o ad una diminuzione della domanda. Dopo l’estate, inoltre, Apple dovrebbe lanciare sul mercato ben tre nuovi smartphone di cui al momento non si sa molto.