iPhone X, Apple taglierà i prezzi di listino? Le caratteristiche dello smartphone

iPhone X, l’ultima ipotesi è un taglio dei prezzi da parte di Apple ma alcuni analisti non sono d’accordo: i motivi. La scheda tecnica del melafonino

iPhone X, Apple taglia i prezzi di listino? Le caratteristiche dello smartphone – Buone notizie per tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un iPhone X. Presto, infatti, Apple potrebbe decidere di tagliare il prezzo di listino del suo top di gamma (attualmente 1189 euro per la versione da 64 GB e 1359 euro per quella da 256 GB). L’ipotesi non è ufficiale ma molti indizi portano in quella direzione.

Quali sono gli indizi? Innanzitutto il prezzo medio dei melafonini, che con l’uscita dell’iPhone X è salito a 695 a 740 dollari. Poi il taglio degli ordini, passati da 50 milioni a 30 milioni di unità nel primo trimestre del nuovo anno. La società di Cupertino avrebbe così deciso di rivedere il prezzo dello smartphone, in modo da dare un nuovo slancio ai dati sulle vendite, al momento non ancora diffusi ufficialmente. Se, infatti, qualcuno parla di vendite in calo, ci sono altri analisti – quelli di Rosenblatt – che riferiscono di un andamento positivo per l’iPhone X sul mercato. Insomma, al momento non ci sono certezze ma solo ipotesi e speranze da parte di tutti coloro che hanno intenzione di acquistare il top di gamma di casa Apple.