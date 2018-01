iPhone X, arriva la versione Plus con un display da 6.5” nel 2018? Apple potrebbe lanciare anche un dispositivo più economico con un display LCD.

iPhone X, arriva una versione da 6.5 pollici? Altri due nuovi smartphone Apple nel 2018

Dopo il recente lancio sul mercato del nuovo iPhone X, la casa di Cupertino potrebbe commercializzare un nuovo modello nel 2018 un po’ più grande, con un display da 6.5 pollici. Display sempre OLED anche per questo modello, che dovrebbe chiamarsi iPhone X Plus. In questa occasione i display OLED dovrebbero essere forniti dalla casa LG e non da Samsung, come avvenuto per l’attuale modello. Il prezzo del nuovo device dovrebbe essere molto elevato, considerando che già è costoso quello commercializzato recentemente.

La casa Apple però potrebbe non fermarsi qui: nel corso di quest’anno, infatti, dovrebbero essere lanciati altri due modelli. Non si sa molto in realtà: il primo dispositivo dovrebbe essere dotato di un display di 5.8 pollici, sempre OLED. L’altro modello invece, sarà più economico rispetto agli ultimi lanciati sul mercato e dovrebbe montare un display LCD e non OLED. I nuovi dispositivi si sa che saranno associati alla tecnologia FaceID. A pagina successiva trovate le caratteristiche tecniche dell’iPhone X. […]