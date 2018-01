iPhone X, da un’indagine di Kantar emerge che lo smartphone ha spopolato in tutto il mondo

iPhone X, boom di vendite nel 2017 / Altri due nuovi smartphone Apple in uscita nel 2018

L’iPhone X è (finora) un successone. A dispetto delle prime indiscrezioni, che vedevano l’ultima creazione di Apple al di sotto delle aspettative di vendita (parlando pur sempre di milioni di dollari), lo smartphone sta facendo grandi numeri in tutto il mondo.

A rivelarlo è la Kantar, società specializzata nelle indagini di mercato, che ha studiato il mese di novembre (quello di lancio del prodotto) per analizzare i dati di iPhone X. Dallo studio è emerso che in Gran Bretagna, Cina e Giappone lo smartphone ha spopolato, risultando il telefono più venduto del periodo: nel Regno Unito iPhone X ha sforato il 14% di market share e superato Samsung nei profitti, in Cina ha raggiunto per la prima volta un market share del 6% e “rubato clienti” a importanti concorrenti locali come Samsung e Huawei, mentre nel già ben collaudato Giappone ha raggiunto il 18,2% di market share (alle sue spalle iPhone 8 con il 17,2%). E nella madrepatria USA? Bene anche lì: a novembre 2017 l’iPhone X è risultato terzo nelle vendite alle spalle di iPhone 8 (primo) e iPhone 8 Plus (secondo). Un ottimo modo di chiudere il 2017 e iniziare il 2018 con altri importanti progetti. A pagina successiva indiscrezioni sul lancio di due nuovi smartphone Apple.