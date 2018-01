iPhone X, clamorosa indiscrezione di Ming Chi Kuo. Apple già al lavoro su altri modelli

iPhone X, fine produzione già in estate? Tre nuovi smartphone in arrivo nel 2018

Già terminata l’avventura di iPhone X? Secondo recenti rumors l’ultima creatura di Apple non darebbe i risultati sperati nel lungo periodo e la sua produzione verrà fermata a breve. E se le prime indiscrezioni rivelavano di uno stop entro dicembre 2018, un rapporto dell’esperto Ming Chi Kuo parla di fine produzione addirittura la prossima estate.

I risultati di vendita non straordinari (sebbene in diversi paesi del mondo sia andato molto bene nei primi mesi) sarebbero alla base della decisione del colosso di Cupertino di fermarsi qui con iPhone X, uno degli smartphone più innovativi di sempre ma a quanto pare non così apprezzato dal pubblico (probabilmente anche a causa dei prezzi stellari). Già gli analisti KGI hanno pubblicato qualche giorno fa un rapporto sulle vendite di iPhone X, che illustrava come entro nel primo trimestre del 2018 verranno venduti “solo” 18 milioni di iPhone X, una cifra inferiore rispetto ai 20-30 milioni previsti inizialmente. E non è tutto, perchè entro la fine dell’anno gli iPhone X venduti nel mondo saranno circa 62 milioni e non 80 come auspicato. Se la fine produzione sarà confermata, si tratterebbe uno dei più grandi flop di Apple. […]