iPhone X, in arrivo lo smartphone Blackview X: è un “clone”? Dimensioni, caratteristiche e data di uscita

Nuova tegola su iPhone X: il nuovissimo smartphone dell’azienda di Cupertino, tra i più chiacchierati del momento e della storia di Apple, sarebbe stato “iper imitato” da un’altra società. Si tratta della Blackview, che prossimamente dovrebbe lanciare il Blackview X, uno smartphone che secondo la prima foto di anteprima è praticamente identico ad iPhone X per grafica e caratteristiche. Eccezion fatta, ovviamente, per il sistema operativo che sarà Android e non iOs.

Il Blackview X, come riportato dal sito hwupgrade.it, avrà un display con diagonale da 8,5 pollici in rapporto 16:9, scocca da 144 x 70 x 8,5 mm e sarà realizzato in metallo e vetro anche sulla parte posteriore, dove non mancheranno le due fotocamere in allineamento verticale con flash LED centrale. Prevista poi, ovviamente, una porta Usb Type-C sulla parte inferiore, accanto a microfono e altoparlante. Il processore sarà probabilmente Mediatek, il sistema operativo l’Android Oreo 8.0. Non ci sono ancora informazioni sul costo, mentre la data di uscita del Blackview X è prevista per la prima metà del 2018. A pagina successiva caratteristiche e prezzo di iPhone X.