Secondo gli ultimi rumor Apple starebbe preparando l’iPhone X Plus con display Oled da 6.5 pollici. In arrivo anche altri due smartphone

iPhone X, in uscita nel 2018 la versione Plus e altri due melafonini – Apple non lascia ma raddoppia. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, l’iPhone X avrebbe venduto meno del previsto, costringendo Apple a rivedere le stime di vendita per il primo trimestre del 2018 da 50 a 30 milioni di unità. Ma questo non avrebbe scoraggiato Tim Cook e i suoi uomini, che nel 2018 potrebbero lanciare sul mercato la variante Plus del top di gamma. Ma proviamo ad andare con ordine.

Secondo gli ultimi rumor, infatti, Apple potrebbe lanciare il suo smartphone più grande di sempre: si tratta dell’iPhone X Plus, un device con un display Oled da 6.5 pollici. La fornitura dei display dovrebbe arrivare da LG: a conferma di questa indiscrezione ci sarebbe la crescita in borsa, nelle ultime ore, della società sudcoreana. Gli ordini ammonterebbero a 15 milioni di unità: non tanti e questo fa pensare al nuovo smartphone come a un prodotto di fascia alta, venduto a un prezzo ancora più elevato di quello dell’attuale iPhone X. E non è tutto: sempre nel 2018, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare altri due melafonini, anche in questo caso con display Oled (che andranno così a sostituire totalmente gli Lcd), da 5.8 e 6.5 pollici. Le ultime notizie confermano, per tutti i dispositivi in questione, la presenza del Face ID al posto di tasto home e lettore di impronte digitali.