iPhone X, KGI: “Apple ne venderà meno del previsto” / Due nuovi smartphone in uscita nel 2018

iPhone X, gli analisti KGI danno l’allarme per il nuovo melafonino: fine produzione entro dicembre?

iPhone X, KGI: “Apple ne venderà meno del previsto” / Due nuovi smartphone in arrivo nel 2018

Da una parte la Kantar, società di analisi di mercato, la quale ha rivelato che ne sono stati venduti in grandissime quantità in tutto il mondo; dall’altra l’annuncio di KGI, secondo cui invece entro il 2018 ne verranno venduti meno rispetto alle aspettative. Si tratta dell’iPhone X, lo smartphone più chiacchierato di fine 2017 e inizio 2018. E sull’andamento della sua distribuzione ci sono pareri discordanti.

Gli analisti di KGI sostengono infatti che nel primo trimestre del 2018 verranno venduti “solo” 18 milioni di iPhone X, una cifra inferiore rispetto ai 20-30 milioni previsti inizialmente. E non è tutto, perchè entro la fine dell’anno gli iPhone X venduti nel mondo saranno circa 62 milioni e non 80 come auspicato. Statistiche che, sempre stando a KGI, comporterebbero la fine della produzione di iPhone X entro dicembre 2018. E poi c’è un aspetto particolarmente discordante che vede coinvolte Kantar e KGI: secondo Kantar, Gran Bretagna, Giappone e Cina sono i paesi in cui iPhone X ha spopolato di più, mentre KGI vede nella Cina il maggior ostacolo nella diffusione dello smartphone Apple, a causa dell’abitudine della popolazione cinese di conservare per diversi anni lo stesso telefono e per la sua preferenza verso dispositivi con schermi più grandi. Dove sarà la verità? Magari a “risollevare” le sorti di iPhone X, e del colosso di Cupertino, sarà l’uscita di due nuovissimi smartphone: nella pagina successiva i primi rumors. […]