iPhone X, la risposta dei test sul burn-in / La scheda tecnica dello smartphone Apple

iPhone X, le caratteristiche – Display OLED bordless Super Retina da 5.8 pollici, risoluzione pixel 1.125 x 2.436 e densità 458 ppi. Processore Apple A11 Bionic 6-core da 2.1 GHZ (integra la realtà aumentata), 3 GB di RAM, storage da 64 e 256 GB, doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel, sensore frontale da 7 megapixel, con introduzione della tecnologia per il riconoscimento facciale (Face ID). Certificazione IP67 per resistenza ad acqua e polvere, nessun pulsante fisico frontale nè Touch ID. sistema operativo iOS 11. iPhone X ha il supporto per LTE Advanced, Bluetooth 5.0, altoparlanti stereo, ricarica veloce e wireless.