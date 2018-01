iPhone X, 29 milioni di unità spedite nel 4° trimestre ma i dati non soddisfano le previsioni: strategia sbagliata per Apple?

iPhone X lo smartphone più venduto ma i dati sono sotto le previsioni: i motivi | Migliori offerte online – Quanto ha venduto l’iPhone X? Tanto, ma non quanto previsto. Stando agli analisti di Canalys, infatti, Apple avrebbe spedito 29 milioni di unità nel quarto trimestre del 2017, ben 7 milioni delle quali solo in Cina. Lo smartphone, si legge nell’analisi, ha fatto registrare una performance impressionante per un dispositivo che costa 999 dollari, ma si tratta comunque di dati leggermente inferiori alle attese del settore.

L’iPhone X, infatti, è stato il modello di smartphone più consegnato nel mondo tra ottobre e dicembre del 2017 ma le consegne non sono state le più veloci fatte registrare da un melafonino. I motivi? Sicuramente il prezzo ma anche la strategia di lancio: Apple, infatti, ha messo in commercio il top di gamma due mesi dopo il lancio dell’iPhone 8. Ricordiamo, comunque, che non siamo ancora di fronte ai dati ufficiali: sebbene le analisi non siano confortanti e le ultime indiscrezioni parlino di produzione dell’iPhone X interrotta già dopo l’estate, l’ultima parola spetterà comunque ad Apple, che a quanto pare è già al lavoro sui nuovi dispositivi da lanciare nel 2018.