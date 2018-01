iPhone X, nel 2018 da Apple arriverà la versione Plus? I rumors sulle dimensioni

Secondo ultimi rumors Apple starebbe lavorando all’iPhone X Plus. In arrivo anche altri due smartphone, provvedimento per rilanciare le vendite?

iPhone X, nel 2018 dell’Apple ci sarà la versione Plus? I rumors sulle dimensioni – Un device con dimensione da 6,5 pollici che potrebbero assomigliare sempre di più iPhone ad un piccolo tablet. La versione dell’Iphone x Plus sembra delinearsi. Il rumors sarebbe ritenuto attendibile alla luce del fatto che esisterebbe già un accordo commerciale tra l’azienda di Cupertino e un produttore di schermi coreano che addirittura farebbe capo a Lg. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate si potrebbe dire che vanno definitivamente in pensione le teorie del colosso americano secondo cui proprio la maneggevolezza e l’usabilità ad una mano erano motivi di vanto degli iPhone. Si attendono novità importanti, dunque, anche per il 2018. Gli ordini ammonterebbero a 15 milioni di unità: non tanti e questo fa pensare al nuovo smartphone come a un prodotto di fascia alta, venduto a un prezzo ancora più elevato di quello dell’attuale iPhone X. E non è tutto: sempre nel 2018, infatti, il colosso di Cupertino potrebbe lanciare due nuovi melafonini, anche in questo caso con display Oled (che andranno così a sostituire totalmente gli Lcd), da 5.8 e 6.5 pollici. Le ultime notizie confermano, per tutti i dispositivi in questione, la presenza del Face ID al posto del tasto home e del lettore di impronte digitali.