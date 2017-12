iPhone X, doccia fredda per il nuovo smartphone di Cupertino. Gli utenti giudicano “troppo delicato” il savescreen. Ed è “allarme vendite”…

iPhone X, il proteggischermo si rompe subito: bloccata la vendita. Rischio flop?

Sono passati quasi due mesi dall’uscita di iPhone X, il rivoluzionario smartphone della Apple che ha stregato migliaia di utenti della “Mela” in tutto il mondo. La solita ressa di fronte ai negozi per il Day One, le foto dell’acquisto pubblicate sui social e le prime video recensioni. Tutto come da copione. Tuttavia sembra non essere tutto rose e fiori.

Il produttore di proteggi-schermo Belkin avrebbe infatti bloccato la produzione dello Screen Force InvisiGlass Ultra per iPhone X. Secondo quanto riportato dal portale MacRumors.com, gli utenti di iPhone X si sarebbero lamentati per l’eccessiva delicatezza del proteggi-schermo di Belkin, ritenuto troppo delicato e facilmente danneggiabile anche in normali condizioni di utilizzo. Dunque salva-schermo (dal costo di 24,99 euro) non più acquistabile sui siti di Apple e Belkin. Ma non per molto. Un portavoce dell’azienda ha infatti dichiarato che “sono state individuate ‘migliorie’ che saranno integrate nella nuova generazione del prodotto. Una nuova versione del proteggi-schermo InvisiGlass Ultra per iPhone X sarà disponibile presso Apple a gennaio e presso Belkin intorno tra gennaio e febbraio”.

Inoltre, nonostante una maxi pubblicità e la grande innovazione del sensore di riconoscimento facciale, le vendite di iPhone X non sarebbero da record come ci si attendeva. Il colosso di Cupertino ha un importante obiettivo: quello di raggiungere i 1000 miliardi di capitalizzazione grazie alla vendita del nuovo gioiello. E nonostante l'elevato costo di iPhone X (999 dollari negli USA, oltre 1100 euro in Italia) e i 79 milioni di pezzi venduti tra settembre e dicembre 2017, al momento le vendite sarebbero lente, con i numeri non dalla parte di Apple. Rischio flop? É ancora presto per dirlo, ma si lavora già alle migliorie per i mesi a venire.