iPhone X Plus, il nuovo smartphone Apple sarà enorme: stesse dimensioni della versione 8 Plus. Arriva il nuovo iOS 12?

iPhone X Plus, le dimensioni del nuovo smartphone | Data di uscita e prezzo

Continuano ad emergere indiscrezioni su iPhone X Plus, il nuovo smartphone Apple che uscirà a settembre/ottobre 2018. Sotto la lente d’ingrandimento tornano infatti le dimensioni di una delle nuove creature del colosso di Cupertino: secondo il portale giapponese Macotakara, l’iPhone X Plus sarà un 158,4 x 78,1 x 7,5 mm (display OLED da 6,5″), proprio come il predecessore iPhone 8 Plus ma ancor più grande per via di uno spessore maggiore di qualche millimetro sul retro. Un dispositivo a dir poco enorme, a prova di tendini e tunnel carpale…

E oltre alla grandezza dei futuri iPhone si parla anche del nuovo sistema operativo iOS 12: la prossima versione di iOS, infatti, introdurrà la possibilità di utilizzare lo sblocco del Face ID anche in orizzontale e non solo in verticale, come è al momento. Il prezzo di iPhone X Plus? Si vocifera che in Italia la cifra di vendita sarà di circa (forse anche oltre) 1500 euro, proprio come un Macbook.

Continuano ad uscire poi novità anche su iPhone SE 2, il nuovo smartphone Apple che farà capolino tra fine maggio e giugno 2018. Il melafonino di quest’anno sta per essere svelato pezzo per pezzo: qui riportiamo le ultime indiscrezioni riportate da OnLeaks. Per quanto riguarda l’hardware si vocifera che il nuovo prodotto Apple si ispirerà all’iPhone 8/8+; il display, inoltre, dovrebbe avere dimensioni 123,8 X 58,6 X 7,6 mm, con quel display curvo che farebbe la felicità di molti utenti. Apple non terrà un evento dedicato di presentazione dell’iPhone SE 2 e annuncerà lo smartphone semplicemente tramite un comunicato stampa. E per quanto riguarda il prezzo? Una vera follia secondo il parere dell’analista Ackerman: il dispositivo potrebbe generare buoni numeri se il suo prezzo dovesse oscillare tra i 500 e i 600 euro.

Leggi anche: iPhone X2, ecco i nuovi caricabatterie e cavi USB-C.

[…]