iPhone X, problemi di surriscaldamento? Per Apple in uscita due nuovi smartphone nel 2018

iPhone X, emerge un problema di surriscaldamento sul nuovo smartphone. Apple, intanto, ha registrato ottimi numeri

iPhone X, problemi di surriscaldamento? Per Apple due nuovi smartphone in uscita nel 2018 – Anche Apple sembra non essere immune da problemi riguardanti i propri cellulari: succede molto spesso che l’iPhone X, una volta raggiunto l’eccessivo surriscaldamento, tende a spegnersi e quindi a risultare inutilizzabile. Apple non ha al momento voluto dire nulla a riguardo, anche perché fondamentalmente non è stata ancora trovata la causa di tale fenomeno. Si attendono altre indiscrezioni a riguardo. Ciò che risulta essere strano è che l’iPhone X si ritrova con lo stesso processore presente sull’iPhone 8 e sull’iPhone 8 Plus, quindi non dovrebbe essere il chipset il problema di base, anche se molti hanno imputato quest’ultimo come causa del problema di surriscaldamento.

A dispetto di questo problema l’iPhone sta facendo grandi numeri in tutto il mondo. A rivelarlo è la Kantar, società specializzata nelle indagini di mercato, che ha studiato il mese di novembre (quello di lancio del prodotto) per analizzare i dati di iPhone X. Dallo studio è emerso che in Gran Bretagna, Cina e Giappone lo smartphone ha spopolato, risultando il telefono più venduto del periodo