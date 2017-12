Apple sta acquistando da Samsung i nuovi display Oled che verranno installati nei nuovi iPhone X, ecco l’indiscrezione di The Investitor.

iPhone X, Samsung potrebbe trarre profitto dalla vendita dei nuovi smartphone Apple: i motivi

Si sa ormai che Apple e Samsung sono i due competitors che si contendono la fetta maggiore del mercato degli smartphone, ormai da diversi anni. Basta guardare le vendite del terzo trimestre per capire come ci sia davvero poco spazio per gli altri produttori. In passato, Samsung ha avuto un target utenza privilegiato, mentre la Apple si è dedicata ad un target di clientela di fascia alta. Negli ultimi anni, anche Samsung ha cercato di ritagliarsi una fetta di mercato di fascia alta, presentando nuovi modelli di smarphone con elevatissimi standard di qualità, tra i quali anche l’S8 e i nuovissimi S9 e W2018, con apertura a conchiglia. Una indiscrezione riportata dal The Investor, ha già preconizzato una possibile inversione dei ruoli tra i due competitors. Apple avrebbe già effettuato l’acquisto di alcuni componenti per assemblare il proprio smartphone proprio dai rivali Samsung. Sarebbero ben 180 milioni i display OLED ordinati da Samsung Display, una divisione di Samsung proprio dedicata alla produzione di display.

I destinatari di questi nuovi componenti sarebbero proprio i nuovi Iphone X, che saranno equipaggiati con display OLED e non più LCD. Ogni display, comprensivo anche della cover di vetro e del sensore per il touch, avrebbe un prezzo di 110 dollari. Ciò vuol dire che la commessa, frutterà alla Samsung circa 20 miliardi di dollari. [….]