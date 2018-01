iPhone X, Moto X5 sarà “competitor” dell’ultima creatura di Cupertino: caratteristiche e funzionalità

iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? | Due nuovi dispositivi Apple in arrivo

Motorola nuovo concorrente di iPhone X. Questo lo scenario che si prospetta nel 2018, un “derby” tutto statunitense tra smartphone di ultima generazione. La Motorola rilascerà infatti il Moto X5, un “simil iPhone X” per funzionalità e caratteristiche. Questo stando a indiscrezioni del portale Droid Life basate su fonti interne all’azienda.

Dal punto di vista estetico, analizzando l’immagine pubblicata in alto, si possono notare alcune similitudini tra il Moto X5 e iPhone X: una è la separazione fisica tra alcune icone: rete wi-fi e segnale telefonico da una parte, orario e batteria dall’altra. Inoltre si notano la doppia fotocamera frontale e l’assenza sul retro del sensore di riconoscimento impronte digitali, il che (oltre alla presenza di un pulsante software bianco sotto all’icona di Google Chrome) fa pensare all’utilizzo del sensore di riconoscimento facciale, proprio come in iPhone X. Non sono disponibili per ora molti altri dettagli riguardo funzionalità e specifiche tecniche (se non per il fatto che, ovviamente, il sistema operativo sarà Android e non iOs): si sa però che il Moto X5 dovrebbe avere uno schermo da 5,9 pollici con risoluzione Full-HD+ e rapporto di forma in 18:9. […]