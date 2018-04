Rumors sui nuovi smartphone Apple: possibili modelli con schermi curvi e touchless

iPhone X2 (11 o X1): primi rumors, data uscita e prezzi – Arriva lo smartphone con tecnologia touchless? – Apple potrebbe presentare nel mese di settembre 2018 nuovi modelli di smartphone. I primi rumors su cosa potrà succedere il prossimo autunno riguardano i prezzi: secondo alcune indiscrezioni ci potrebbe essere una possibile riduzione dei prezzi. Ma le notizie più importanti arrivano dall’ultimo report di Bloomberg, Apple starebbe già valutando gli scenari futuri per i suoi iPhone, quantomeno per i modelli in arrivo nei prossimi anni. I prossimi cambiamenti ai cellulari dell’azienda di Cupertino potrebbero essere epocali e riguarderebbero la forma del display e i modi di interazione con esso.

Apple nel prossimo futuro potrebbe optare per display curvi, capaci di percepire comandi senza la necessità di essere toccati. Anche se i bordi curvi di un display non sono una novità, Apple però potrebbe rivisitarli in modo innovativo con le gesture senza tocco sul display: una funzionalità, quella touchless, pressoché inedita nel mondo tecnologico. Se anche queste indiscrezioni sulle sperimentazioni da parte di Apple venissero confermate, per il lancio sul mercato non se ne parlerà prima di un paio di anni, indicativamente per la gamma di iPhone 2020.