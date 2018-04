iPhone X2 (11 o X1): schermo curvo e controlli touchless / Data uscita, prezzi

iPhone 2018, rumors – Il nuovo iPhone che verrà immesso sul mercato sarà dotato di display diverso per dimensioni tra la versione base iPhone XI e la variante iPhone X Plus, da 5.8″ il primo e dà 6.5″ l’altro, mantenendo lo schermo OLED. Secondo l’esperto Ming-Chi Kuo, una terza versione più economica potrebbe essere dotata di display LCD con dimensioni da 6.1″ e cornici più spesse. Sarà anche dotato della tecnologia Face ID ma non 3D touch, anche per ridurre il costo e renderlo più accessibile. Costerà attorno ai 700 dollari. Anche la doppia fotocamera potrebbe essere eliminata. [….]