iPhone X2, Intel pronta a rimpiazzare Qualcomm- Data uscita e prezzo

Quando mancano ormai pochi mesi alla presentazione dell’iPhone X2 dagli Usa giungono nuove indiscrezioni su quello che sarà il futuro rapporto che legherà Apple a Intel e che segnerà un passo in avanti sul piano dell’innovazione. Proprio sui chip di Intel, l’azienda di Cupertino costruirà gran parte del potenziale dei melafonini del futuro. Stando al Fast Company, la Intel è destinata a produrre il 70% di tutti i chip necessari alla prossima generazione di Ten.

Questo vuol dire che Qualcomm, verrà posta gradualmente da parte. Una notizia tutt’altro che negativa per l’azienda di Cupertino che non gode di un buon rapporto con la Qualcomm, dopo le tante pendenze legali negli States. Già dal 2019 la Intel sarà l’unica a fornire l’hardware di supporto mentre già è al lavoro sui moduli per il 5G. Intel e Qualcomm stanno partecipando attualmente alla realizzazione degli iPhone per i modem LTE, tenuto conto che CPU e GPU verranno realizzati dai partner dell’azienda di Cupertino.

A realizzare il chip A12 sarà invece la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, meglio nota con il nome di TSMC. La produzione ha già avuto inizio, tenuto conto della grande mole di richieste che ci saranno per il nuovissimo iPhone X2 che verrà presentato ufficialmente a settembre. Secondo varie fonti, l’A12 si baserà su tecnologia a 7 nanometri, la medesima tecnica che utilizzerà Qualcomm per lo Snapdragon 855. Il chip sarà di dimensioni ridotte e garantirà prestazioni decisamente migliori oltre all’ottimizzazione della batteria con un risparmio energetico del 40%. Nella pagina successiva potrete leggere le indiscrezioni sulla data di uscita e sul prezzo dell’iPhone X2. [….]