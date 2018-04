Ecco le ultime indiscrezioni sul prezzo e sulla data di uscita di iPhone X2 e X2 Plus, i nuovi modelli che verranno distribuiti nel 2018.

iPhone X2: potrebbe costare più caro rispetto ai predecessori / Data di uscita e prezzi

Tutti coloro che avevano creduto che l’iPhone X2 costasse meno dei predecessori, potrebbero rimanere delusi. Nonostante gli iPhone X non vendano quanto sperato, sembra proprio che i nuovi modelli avranno un costo maggiore. E’ anche vero che i processi produttivi e le tecnologie impiegate nella prima versione sono già ben collaudati e questo aveva indotto gli analisti di mercato a ipotizzare una riduzione netta dei prezzi. Molti avevano pronosticato il prezzo di 1.079€ contro i 1.189€ attuali. E invece, secondo Ubs, il prezzo in Italia non sarà inferiore ai 1.299€.

Apple, negli anni precedenti, ha abituato i propri clienti Premium ad aumentare il prezzo da pagare per acquistare il melafonino di ultima uscita. Da quando Apple è entrata nel mercato degli smartphone, il prezzo medio di vendita è salito in modo considerevole. L’obiettivo è stato quello di abituare i propri clienti premium a spendere cifre sempre maggiori con rincari ciclici. Inoltre ha stabilito fasce di prezzo più alte per le nuove feature, insistendo nei segmenti più bassi del mercato con dispositivi più vecchi.

Anche se Apple ha visto ridurre dell’1% le vendite potenziali, di fatto i propri clienti hanno speso di più. Questo gli ha permesso di non diminuire gli introiti nonostante il calo di vendite, ma per i clienti è stato un salasso davvero notevole. Questo comporterà però che la Apple, dovendo alzare il prezzo dei nuovi modelli, adeguerà al ribasso gli altri modelli meno recenti. Ad esempio l’ iPhone SE arriverà a costare meno di 400€ in Italia. Un iPhone di tipo X con schermo LCD avrà un prezzo simile ad un iPhone 8. [….]