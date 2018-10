iPhone XR, al via i pre-ordini: ecco come prenotare lo smartphone | Info caratteristiche e prezzo

Attivi da venerdì 19 novembre 2018, i pre-ordini per iPhone XR. Ecco come richiedere il Melafonino in anteprima

iPhone XR è ufficialmente acquistabile in Italia. Il terzo dispositivo della gamma 2018 dei Melafonini è richiedibile, in pre-ordine, a partire da venerdì 19 ottobre 2018. Il modello, che si differenzia dalle versioni XS e XS Max soprattutto per via di uno schermo LED (e non OLED) da 6.1 pollici, potrà essere ritirato a distanza di una settimana, dal 26 ottobre prossimo.

Come effettuare il pre-order di iPhone XR

Richiedere in pre-ordine il nuovo iPhone XR è semplicissimo: basta collegarsi al sito ufficiale di Apple all’indirizzo https://www.apple.com/it/shop/buy-iphone/iphone-xr?afid=p238%7Cssx3tHwar-dc_mtid_20925s1839965_pcrid_302386356140_&cid=wwa-it-kwgo-iphone-%5Bcidseasonal%5D-slid–Bran-ordina+iphone+xr-e-productid- e seguire le istruzioni.

Sarà possibile scegliere tra una vasta gamma di colori, per una varietà mai così ampia: bianco, nero, blu, giallo corallo e rosso. Come detto, eseguendo la prenotazione si ha diritto al ritiro a partire dalla prossima settimana, quando i modelli giungeranno fisicamente negli store ufficiali. iPhone XR sarà disponibile in tre diverse versioni da 64 GB, 128 GB e 256 GB, con prezzi a partire da 899 euro.

