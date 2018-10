Apple produrrà una cover ufficiale per il suo nuovo smartphone iPhone XR a 40 euro

iPhone XR: Apple svela la nuova cover trasparente | Data uscita, caratteristiche e prezzo – Mancano due settimane al lancio di iPhone XR, atteso per il prossimo 26 ottobre, e continuano a diffondersi le immagini degli accessori sulla nuova creatura Apple. Oggi è stato il turno del case che, però, verrà commercializzato solo in alcuni mercati, Italia esclusa, almeno inizialmente. Infatti è molto probabile che in seguito possa essere venduta anche nel nostro paese. Sarà un modello trasparente ufficiale, che fino ad ora Apple non aveva mai proposto. Il render diffuso in rete presenta la solita apertura nella parte bassa. Soluzione necessaria per non intaccare l’utilizzo delle gesture per la navigazione. Ma il pubblico Apple è curioso per capire come sia stato gestito il problema dell’ingiallimento della cover dopo poco tempo. La casa di Cupertino avrà trovato un modo per offrire una cover in grado di mantenere la trasparenza per lungo tempo? Gli utenti lo sperano tanto, anche perchè la cover costa 55 dollari, circa 40 euro.