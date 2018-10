iPhone XR è disponibile in pre-ordine dal 19 ottobre 2018. Ecco quanto bisognerà attendere per poterlo ritirare. Quello che sappiamo finora

iPhone XR, ecco i tempi di consegna previsti | Prezzi e caratteristiche del nuovo smartphone di Apple

iPhone XR è ufficialmente prenotabile in pre-ordine già dallo scorso 19 ottobre. Per poter avere tra le mani il nuovo Melafonino, però, anche i più celeri nell’effettuare la richiesta di acquisto saranno chiamati ad attendere ancora un po’.

Il nuovo modello di casa Apple, il terzo iPhone 2018 dopo le versioni XS e XS Max, si presenta sul mercato in un’ampia varietà, sia per ciò che riguarda i colori (bianco, nero, blu, giallo corallo e rosso) e sia in relazione all’espansione: sarà infatti disponibile in tre versioni da 64, 128 e 256 GB.

Ufficialmente, il dispositivo sarà fisicamente a disposizione a partire dal prossimo 26 ottobre, ma non è scontato che i tempi siano rispettati. Secondo i rumors, infatti, il modello da 64 GB dovrebbe arrivare entro una o due settimane, mentre gli altri due potrebbero giungere tra il 29 e il 30 ottobre.

Il costo di iPhone XR sarà di 899 euro per ciò che concerne la versione più limitata, la variante da 128 GB costerà 949 euro, quella più grande, da 256 GB, avrà un prezzo di listino di 1.059 euro, in barba alle anticipazioni che avevano suggerito come il terzo melafonino della gamma 2018 sarebbe stato proposto in versione low cost. […]

A quanto pare, gli appassionati dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter sfoggiare il nuovo gioiellino di Cupertino, che si differenzia dagli altri due modelli soprattutto per via del proprio schermo, un LED da 6.1 pollici, mentre gli smartphone della linea XS utilizzano un display OLED, rispettivamente, da 5.8 e da 6.5 pollici.

