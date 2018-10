Secondo Ming-Chi Kuo, iPhone XR il melafonino potrebbe sfiorare i 40 milioni di esemplari venduti entro la fine del 2018. Ecco i motivi del successo

iPhone XR, le previsioni di vendita lo consacrano: sarà il modello più venduto

iPhone XR, il terzo modello della linea smartphone lanciato da Apple nel 2018, potrebbe rivelarsi un successo commerciale. Incassati i primi pareri positivi da parte degli addetti ai lavori, il melafonino più economico della nuova gamma di Cupertino è stato già premiato dai primi dati di vendita: il numero di pre-ordini registrati dal dispositivo nei primi giorni di vendita ha superato quello fatto segnare ai suoi tempi da iPhone 8, ma il trend potrebbe essere ancora più positivo nelle settimane che seguiranno.

Secondo l’analista taiwanese Ming-Chi Kuo, da sempre bene informato sulle questioni di casa Apple, iPhone XR raggiungerà le 38-39 milioni d unità commercializzate entro la fine del 2018 e i 78-83 milioni di esemplari entro il 31 dicembre dell’anno successivo. Ma quali sono le ragioni dello straordinario successo commerciale del nuovo melafonino?

Caratteristiche tecniche

Nonostante un display LED – e non OLED come quello di iPhone XS e iPhone XS Max – il device ha poco da invidiare ai top di gamma della casa californiana. Il melafonino utilizza lo stesso processore, il A12 Bionic, è dotato di FaceID e può persino contare su una batteria alle capacità superiori rispetto a quelle dei due XS (3.174 mAh rispetto ai 2.942 mAh). Anche la fotocamera, che ha potenzialità differenti rispetto ai due dispositivi più costosi, offre una qualità adeguata al costo e assolutamente soddisfacente.

Prezzo

iPhone XR è il modello più economico della gamma 2018. Il costo di iPhone XR è di 899 euro nella versione da 64 GB, di 949 euro per quella da 128 GB, di 1.059 euro per la più grande da 256 GB. Sebbene non si possa parlare di un dispositivo economico, siamo ben lontani dalle cifre cui sono proposti i modelli top di gamma. […]