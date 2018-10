iPhone XS e XS Max, bug su connettività LTE e bluetooth, ma la fotocamera è top | Caratteristiche, prezzo e piani di rateizzazione iPhone XS, XS Max e XR

Dopo i problemi con la batteria, nuovi malfunzionamenti interessano la connettività e il segnale bluetooth. In compenso, la fotocamera di iPhone XS Max valutata su DxoMark, è quasi la migliore sul mercato

Altre grane in vista per i nuovi iPhone 2018, presentati al mondo lo scorso 12 settembre. Dopo le problematiche legate alla funzionalità del sistema di ricarica, iPhone XS e iPhone XS Max sono costretti a registrare altri due anticipatici bug. Il primo interessa la connettività LTE, lo standard di connessione più recente e aggiornato della telefonia mobile. Le segnalazioni sono giunte soprattutto dagli Sati Uniti, dove molti utenti hanno registrato un peggioramento del segnale rispetto al modello di melafonino precedente. Il disservizio, comunque, è stato riscontrato principalmente da utenti che utilizzano il gestore Verizon ed è probabile che il bug interessi quasi esclusivamente quel gestore, non riguardando gli altri. Apple si è già mobilitata per risolvere il problema e il lancio della versione bea 12.1 di iOs potrebbe già avere in parte risolto il problema.

L’altro bug ha a che fare con la connettività bluetooth. Le segnalazioni in tal caso sono state registrate in numero molto limitato e quasi del tutto in relazione al collegamento con dispositivi audio. Anche in tal caso, il colosso di Cupertino si è immediatamente mobilitato per risolverlo.

Non solo brutte notizie però per ciò che riguarda i modelli 2018: iPhone XS Max, infatti, è stato valutato sulla piattaforma DxoMark, portale specializzato nell’analisi delle fotocamere. Il test effettuato ha prodotto una valutazione di 110 punti per ciò che concerne la qualità fotografica e di 96 per i video, con un punteggio totale di 105 punti, che fa del flagship di Apple il secondo dispositivo del mercato in quanto a qualità delle foto, dietro solo al Huawei P20 Pro.

A Pagina 2 i prezzi di listino dei tre nuovi iPhone 2018 e i piani di rateizzazione delle diverse compagnie telefoniche.