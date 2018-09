I tre nuovi Iphone 2018 sono stati presentati lo scorso 12 settembre. I due modelli top di gamma avranno la doppia SIM, ma non sul mercato italiano. Ecco perché

iPhone XS e XS Max, doppia SIM non attiva in Italia | Data uscita, prezzo e caratteristiche

Lo scorso 12 settembre, Apple ha svelato al mondo i sui tre nuovi gioiellini del comparto smartphone: iPhone XS, iPhone XS Max e iPhone XR. L’attenzione mediatica è stata catturata soprattutto dai modelli XS, i top di gamma sul mercato con display OLED da 5.8 e da 6.5 pollici (in vendita in pre-ordine in Italia dal 14 settembre). Una delle novità introdotte dai due upgrade di iPhone X è certamente la possibilità di disporre di due SIM sullo stesso device; tale possibilità, però, non è stata concessa agli utenti italiani, ma la ‘colpa’ non è del marchio di Cupertino.

Il sistema dual-SIM dei nuovi iPhone, infatti, si basa sull’utilizzo di una scheda tradizionale abbinata a una eSIM, scheda da 5 x 5 mm pensata per essere integrata al device e riprogrammata in caso di bisogno, senza doverla sostituire. Tale servizio, però, non è garantita da nessuna compagnia mobile che opera sul mercato italiano. Dunque, se state pensando di acquistare il nuovo iPhone per poter disporre di tale possibilità, vi conviene lasciar perdere.

Comunicati intanto i prezzi ufficiali e le date di apertura del pre-ordine in Italia:

iPhone XR – prezzo in Italia:

iPhone XR 64GB: 889 euro

iPhone XR 128GB: 949 euro

iPhone XR 256GB: 1.059 euro

inizio preordini: dal 19 ottobre – disponibilità nei negozi: dal 26 ottobre

colori scocca: Product Red, Giallo, Bianco, Corallo, Nero e Blu

iPhone XS – prezzo in Italia:

iPhone XS 64GB: 1.189 euro

iPhone XS 256GB: 1.359 euro

iPhone XS 512GB: 1.589 euro

inizio preordini: dal 14 settembre – disponibilità nei negozi: dal 21 settembre

colori scocca: Argento, Grigio Siderale e Oro

iPhone XS Max – prezzo in Italia:

iPhone XS Max 64GB: 1.289 euro

iPhone XS Max 256GB: 1.459 euro

iPhone XS Max 512GB: 1.689 euro

inizio preordini: dal 14 settembre – disponibilità nei negozi: dal 21 settembre

colori scocca: Argento, Grigio Siderale e Oro

Info prezzi: puntocellulare.it

A Pagina 2, le caratteristiche e le specifiche tecniche dei 3 nuovi iPhone. […]