iPhone XS e XS Max, le offerte dei gestori per l’acquisto a rate: TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia | Data uscita Italia, prezzo e caratteristiche

TIM, Vodafone, WInd e 3 Italia hanno già lanciato le nuove soluzioni per acquistare a rate iPhone XS e iPhone XS Max, i due nuovi gioiellini di casa Apple

iPhone XS e iPhone XS Max sono i due gioiellini presentati al mondo il 12 settembre 2018, durante l’ultimo Keynote di Apple, insieme al terzo modello, iPhone XR, che arriverà in Italia soltanto a ottobre. I due upgrade di iPhone X con display OLED da 5.8 e da 6.5 pollici sono invece disponibili già da venerdì 21 settembre. Ecco i prezzi di listino previsti per i tre modelli:

iPhone XR

iPhone XR 64GB: 889 euro

iPhone XR 128GB: 949 euro

iPhone XR 256GB: 1.059 euro

inizio preordini: dal 19 ottobre – disponibilità nei negozi: dal 26 ottobre

colori scocca: Product Red, Giallo, Bianco, Corallo, Nero e Blu

iPhone XS

iPhone XS 64GB: 1.189 euro

iPhone XS 256GB: 1.359 euro

iPhone XS 512GB: 1.589 euro

inizio preordini: dal 14 settembre – disponibilità nei negozi: dal 21 settembre

colori scocca: Argento, Grigio Siderale e Oro

iPhone XS Max

iPhone XS Max 64GB: 1.289 euro

iPhone XS Max 256GB: 1.459 euro

iPhone XS Max 512GB: 1.689 euro

inizio preordini: dal 14 settembre – disponibilità nei negozi: dal 21 settembre

colori scocca: Argento, Grigio Siderale e Oro

Gli operatori TIM, Vodafone, Wind e 3 Italia, però, si sono già adoperati per sviluppare soluzioni di rateizzazione ad hoc per l’acquisto dei nuovi melafonini. Scopriamole.

TIM – Rateizzazione iPhone XS e XS Max

La soluzione classica di TIM è quella a 30 mesi, con pagamento su carta di credito. Ecco le tariffe del’operatore:

iPhone XS 64GB: Rata mensile 35 euro con anticipo di 149 euro

Rata mensile 35 euro con anticipo di 149 euro iPhone XS 256GB: Rata mensile 35 euro con anticipo di 319 euro

Rata mensile 35 euro con anticipo di 319 euro iPhone XS 512GB: Rata mensile 39 euro con anticipo di 429 euro

Rata mensile 39 euro con anticipo di 429 euro iPhone XS Max 64GB: Rata mensile 39 euro con anticipo di 129 euro

Rata mensile 39 euro con anticipo di 129 euro iPhone XS Max 256GB: Rata mensile 39 euro con anticipo di 299 euro

Rata mensile 39 euro con anticipo di 299 euro iPhone XS Max 512GB: Rata mensile 39 euro con anticipo di 529 euro

Vodafone – Rateizzazione iPhone XS e XS Max

La compagnia britannica propone il piano Telefono Facile, anche in questo caso basato su un acconto iniziale e 30 rate mensili. Il gestore abbina l’acquisto all’attivazione di una promozione Vodafone e non prevede il pagamento tramite carta di credito o conto corrente bancario, bensì solo tramite credito residuo Ecco le soluzioni di Vodafone per la rateizzazione dei due iPhone.

iPhone XS da 64 GB

Unlimited Red / Red+ : 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 199,99 euro;

: 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 199,99 euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 299,99 euro;

: 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 299,99 euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 euro al mese con contributo iniziale di 199,99 euro.

iPhone XS da 256 GB

Unlimited Red / Red+ : 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 349,99 euro;

: 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 349,99 euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 449,99 euro;

: 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 449,99 euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 euro al mese con contributo iniziale di 349,99 euro.

iPhone XS da 512 GB

Unlimited Red / Red+ : 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 euro;

: 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 euro; Unlimited X2 / X3 : 34,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 euro;

: 34,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 34,99 euro al mese con contributo iniziale di 449,99 euro.

iPhone XS Max da 64 GB

Unlimited Red / Red+ : 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 299,99 euro;

: 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 299,99 euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 399,99 euro;

: 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 399,99 euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 euro al mese con contributo iniziale di 299,99 euro.

iPhone XS da 256 GB

Unlimited Red / Red+ : 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 euro;

: 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 449,99 euro; Unlimited X2 / X3 : 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 euro;

: 29,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 549,99 euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 29,99 euro al mese con contributo iniziale di 449,99 euro.

iPhone XS da 512 GB

Unlimited Red / Red+ : 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 549,99 euro;

: 24,99 euro al mese per 30 mesi con contributo iniziale di 549,99 euro; Unlimited X2 / X3 : 34,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 649,99 euro;

: 34,99 euro al mese per 30 rate con contributo iniziale di 649,99 euro; Unlimited X4 Pro / Shake Remix Unlimited ed altre offerte: 34,99 euro al mese con contributo iniziale di 549,99 euro.

A Pagina 2 le soluzioni di Wind e 3 Italia. […]